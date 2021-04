Borse 14 aprile, Milano in rosso. Coinbase debutta a Wall Street (Di mercoledì 14 aprile 2021) Borse 14 aprile, Piazza Affari in negativo. Lo spread chiude intorno ai 105 punti base. Milano – Borse 14 aprile. Una nuova giornata incerta per i mercati per la pandemia e il rischio di nuovi restrizioni per piegare la curva. Questa seduta ha coinciso, inoltre, con il debutto del Coinbase a Wall Street. Un inizio con il botto per la criptovaluta con una apertura a 381 dollari al Nasdaq. Si tratta di un avvio che ha portato proprio il Bitcoin intorno ai 63mila dollari e in futuro il muro dei 70mila sembra essere destinato ad essere superato. Borse 14 aprile, Piazza Affari in negativo E’ stata comunque una giornata molto contrastata per il Vecchio Continente. Dopo aver registrato per due sedute consecutive ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021)14, Piazza Affari in negativo. Lo spread chiude intorno ai 105 punti base.14. Una nuova giornata incerta per i mercati per la pandemia e il rischio di nuovi restrizioni per piegare la curva. Questa seduta ha coinciso, inoltre, con il debutto del. Un inizio con il botto per la criptovaluta con una apertura a 381 dollari al Nasdaq. Si tratta di un avvio che ha portato proprio il Bitcoin intorno ai 63mila dollari e in futuro il muro dei 70mila sembra essere destinato ad essere superato.14, Piazza Affari in negativo E’ stata comunque una giornata molto contrastata per il Vecchio Continente. Dopo aver registrato per due sedute consecutive ...

