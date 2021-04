Bianca Berlinguer | disfatta totale | ora è tutto da cancellare

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La conduttriceè stata totalmente asfaltata: purtroppo per lei la notizia è tutt’altro che positiva Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 13 aprile 2021, hanno riservato poche sorprese. In termini di share, grazie al 21.3%, il finale di Leonardo su Rai 1 ha trionfato. Sono stati 5.279.000 gli spettatori incollati alla serie. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

LegaSalvini : MATTEO SALVINI ZITTISCE BIANCA BERLINGUER: 'SI RIGUARDI I NUMERI'p - LegaSalvini : ++ QUESTA SERA MATTEO #SALVINI OSPITE DA BIANCA BERLINGUER ++ ??Appuntamento alle 22:05, su Rai 3. - LegaSalvini : Per chi c’è, ora in diretta su Rai Tre con Bianca Berlinguer a #Cartabianca. - Mattia_Lz : RT @LegaSalvini: MATTEO SALVINI ZITTISCE BIANCA BERLINGUER: 'SI RIGUARDI I NUMERI'p - cuorenero70 : #Formigoni VADO AVANTI -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Berlinguer

Ascolti tv,batte Giovanni Floris. Mario Giordano al 5,3% Cartabianca divince la sfida dei talk show in prime time martedì 13 aprile 2021. Il programma di Rai3 (con Matteo ...... ma poi c'era anche un'altra sfida diretta in griglia, quella tra Enrico Brignano su Rai2 e 'Le Iene' su Italia 1, e quindi la solita terna dei talk:sulla terza rete, su Rete4 ...Ascolti tv: Bruno Vespa sfiora il 12,5%, Lilli Gruber vicina all'8%. Psg-Bayern Monaco in scia a Leonardo. Le Iene Show davanti a Brignano. I dati Auditel ...Antonella Clerici ha mostrato grande commozione e si è resa protagonista di un appello importante in diretta: parole forti che scuotono!