Atletico Madrid, Suarez in dubbio: lo vogliono Liverpool e Inter Miami (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quale futuro per Luis Suarez, autore di 19 gol in Liga con la maglia dell’Atletico Madrid? Tutto in discussione. Nonostante un contratto che lo lega ai colchoneros fino al 2022, l’attaccante uruguaiano potrebbe dire addio al club spagnolo dopo appena una stagione. Secondo “Deportes Cuatro”, ci sarebbero due opzioni a tentare il Pistolero: la prima riguarda la sua ex squadra, il Liverpool, l’altra è rappresentata dall’Inter Miami di David Beckham, che negli anni precedenti aveva già provato a sondare la disponibilità del Pistolero. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quale futuro per Luis, autore di 19 gol in Liga con la maglia dell’? Tutto in discussione. Nonostante un contratto che lo lega ai colchoneros fino al 2022, l’attaccante uruguaiano potrebbe dire addio al club spagnolo dopo appena una stagione. Secondo “Deportes Cuatro”, ci sarebbero due opzioni a tentare il Pistolero: la prima riguarda la sua ex squadra, il, l’altra è rappresentata dall’di David Beckham, che negli anni precedenti aveva già provato a sondare la disponibilità del Pistolero. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #AtleticoMadrid, #Suarez in dubbio: lo vogliono #Liverpool e #InterMiami - SLVD72742882 : @EDB19093037 @MatteDj23 Io non mi paragono all’atletico madrid perché so che è ancora irraggiungibile, voi invece v… - ClaraPorta4 : @3cuori1ohana @MatteoPrencipe7 @BiRaskolnikov @PauDybala_JR X Morata ho letto che il prestito può essere nuovamente… - alexbianconero8 : In queste ore si va verso rinnovo Dybala 2026 e Scamacca accordo fatto col Parma piú rinnovo prestito Morata coll'A… - cmercatoweb : ???? #Juventus, deciso il futuro di #Morata -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Calciomercato Juventus, via libera per l'attaccante: grazie a Suarez Luis Suarez potrebbe far ritorno al Liverpool. I Reds sono alla ricerca di un attaccante in vista del possibile addio di Salah. La Juventus osserva la situazione L'avventura all'Atletico Madrid di Luis Suarez potrebbe durare solamente una stagione. L'attaccante uruguaiano, che lo scorso 24 gennaio ha compiuto 34 anni, sarebbe pronto ad un clamoroso ritorno al Liverpool. I ...

Dalla Spagna: 'Il Napoli attende offerte per Fabian Ruiz, fissato i prezzo' Real Madrid , Barcellona e Atletico Madrid si sono messi sulle tracce di Fabian Ruiz che ha un contratto in scadenza col Napoli a giugno del 2023. Al momento il rinnovo di Fabian col Napoli è in alto ...

Atletico Madrid, sei giocatori in partenza Calciomercato.com Atletico Madrid, Suarez in dubbio: lo vogliono Liverpool e Inter Miami Quale futuro per Luis Suarez, autore di 19 gol in Liga con la maglia dell’Atletico Madrid? Tutto in discussione. Nonostante un contratto che lo lega ai colchoneros fino al 2022, l’attaccante ...

DIRETTA/ Liverpool Real Madrid (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! Ricca di emozioni la partita contro il Barcellona, il Real Madrid l’ha spuntata 2-1 e oltre alla corsa Champions crede anche al recupero della Liga, con l’Atletico Madrid che sembrava scappato via e ...

Luis Suarez potrebbe far ritorno al Liverpool. I Reds sono alla ricerca di un attaccante in vista del possibile addio di Salah. La Juventus osserva la situazione L'avventura all'di Luis Suarez potrebbe durare solamente una stagione. L'attaccante uruguaiano, che lo scorso 24 gennaio ha compiuto 34 anni, sarebbe pronto ad un clamoroso ritorno al Liverpool. I ...Real, Barcellona esi sono messi sulle tracce di Fabian Ruiz che ha un contratto in scadenza col Napoli a giugno del 2023. Al momento il rinnovo di Fabian col Napoli è in alto ...Quale futuro per Luis Suarez, autore di 19 gol in Liga con la maglia dell’Atletico Madrid? Tutto in discussione. Nonostante un contratto che lo lega ai colchoneros fino al 2022, l’attaccante ...Ricca di emozioni la partita contro il Barcellona, il Real Madrid l’ha spuntata 2-1 e oltre alla corsa Champions crede anche al recupero della Liga, con l’Atletico Madrid che sembrava scappato via e ...