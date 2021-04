Advertising

liberenotizie : Alimenti, giù per la prima volta consumi di verdure già lavate e tagliate. Adnkronos - ultimora - fisco24_info : Alimenti, giù per la prima volta consumi di verdure già lavate e tagliate: Rivincita dello sfuso sulla IV gamma nel… - UnitedPlanetFe1 : @returnofthema13 @lucianocapone Figuriamoci auto, moto, consumi di alimenti insani, incidenti domestici, giù fino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Alimenti giù

TVblog.it

Rivincita dello sfuso sulla IV gamma nel reparto ortofrutticolo della grande distribuzione organizzata. Complici le mutate abitudini di acquisto indotte dalla pandemia, calano per la prima volta dopo ...Continua la discesa del rublo,del 5% dall'inizio di marzo ( - 30% in 12 mesi), in ribasso su ... Sull'Aim, denaro su Ilpra (+12,94%), azienda attiva nel confezionamento di: Integrae Sim ha ...