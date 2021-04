Vieri attacca ADL | “E’ lui il problema del Napoli | Gattuso è a -4 dal Milan eppure lo vogliono cacciare…”

(Di martedì 13 aprile 2021) L’ex nerazzurro non ha utilizzato mezzi termini, accusando pesantemente il presidente delChristian, in diretta sul canale Twitch Bobo TV, ha parlato del… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

TuttoMercatoWeb : Vieri attacca De Laurentiis: 'Fa dei disastri incredibili, è lui il problema del Napoli' - Sal16448498 : Vieri attacca ADL: 'Fa dei disastri incredibili, è lui il problema del Napoli' - MundoNapoli : Christian Vieri attacca De Laurentiis: “Fa solo dei disastri incredibili” - MaximoMoggio : RT @tuttonapoli: Vieri attacca ADL: 'Fa dei disastri incredibili, è lui il problema del Napoli' - infoitsport : Vieri attacca De Laurentiis: 'Fa dei disastri incredibili, è lui il problema del Napoli' -

L'attacco diA lanciarsi contro il presidente del Napoli , è Christianche sul suo canale Twitchpesantemente.entra nella questione e spara a zero sul patron partenopeo: 'De Laurentiis fa solo dei disastri incredibili. 4 punti dal Milan e devo sentire che Gattuso deve andare via… il problema del ...L'ex nerazzurro non ha utilizzato mezzi termini, accusando pesantemente il presidente del Napoli Christian Vieri, in diretta sul canale Twitch Bobo TV, ha ...L'ex attaccante si sofferma sulla formazione partenopea e attacca quello che per lui è il responsabile dei disastri: il presidente De Laurentiis.