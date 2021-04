VICARIO CON I FIOCCHI (Di martedì 13 aprile 2021) Domenica a San Siro ha fatto il suo esordio Guglielmo VICARIO in stagione e in Serie A con la maglia del Cagliari. Una partita non facile per lui che si è visto di fronte la capolista Inter e un bomber come Romelu Lukaku, eppure VICARIO è riuscito a tenere botta per 80 minuti prima del tap-in di Darmian nel quale il portiere non poteva fare proprio nulla. La buona prestazione di VICARIO non ha fatto rimpiangere l’assenza per Covid di Alessio Cragno e, finché il numero 1 dei sardi starà fuori, ci sarà lui a difendere i pali del Cagliari che si sta giocando la salvezza. Guglielmo VICARIO nasce a Udine il 7 ottobre nel 1996 cominciando la sua lunga gavetta nelle varie scuole calcio della città friuliana. Dal Donatello (scuola calcio che ha come socio Antonio Di Natale dal 2012) all’Ancona Udine prima di terminare il suo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Domenica a San Siro ha fatto il suo esordio Guglielmoin stagione e in Serie A con la maglia del Cagliari. Una partita non facile per lui che si è visto di fronte la capolista Inter e un bomber come Romelu Lukaku, eppureè riuscito a tenere botta per 80 minuti prima del tap-in di Darmian nel quale il portiere non poteva fare proprio nulla. La buona prestazione dinon ha fatto rimpiangere l’assenza per Covid di Alessio Cragno e, finché il numero 1 dei sardi starà fuori, ci sarà lui a difendere i pali del Cagliari che si sta giocando la salvezza. Guglielmonasce a Udine il 7 ottobre nel 1996 cominciando la sua lunga gavetta nelle varie scuole calcio della città friuliana. Dal Donatello (scuola calcio che ha come socio Antonio Di Natale dal 2012) all’Ancona Udine prima di terminare il suo ...

Advertising

lies_the_rub : @gippu1 è mai successo che tutti e tre i portieri di una rosa di una squadra di primavera riuscissero ad avere alme… - WHunting24 : RT @ConteRetweet: Rientro a scuola alla grande: primo giorno in presenza e tutta la segreteria blandamente no mask finisce in quarantena, c… - edoardo_go : RT @ConteRetweet: Rientro a scuola alla grande: primo giorno in presenza e tutta la segreteria blandamente no mask finisce in quarantena, c… - fox_rino : RT @ConteRetweet: Rientro a scuola alla grande: primo giorno in presenza e tutta la segreteria blandamente no mask finisce in quarantena, c… - sticchione1 : RT @ConteRetweet: Rientro a scuola alla grande: primo giorno in presenza e tutta la segreteria blandamente no mask finisce in quarantena, c… -