Ultime Notizie Roma del 13-04-2021 ore 17 | 10

(Di martedì 13 aprile 2021)dailynews radiogiornale dell’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrara in apertura appena arrivo in Italia entro questa settimana 2,2 milioni di dosi di vaccini oggi a Pratica di Mare sono state stoccate 360.000 tra Johnson & Johnson ealtri il generale figliolo intanto avviso alle regioni la campagna vaccinale deve proseguire maniera uniforme a livello nazionale e senza deroghe e annuncia per Giulia prima 45 milioni di dosi di dominatore Campano De Luca si ribella al criterio delle fasce d’età l’aifa scrive per la Seconda dose anche fino a 42 giorni nuovo monito del capo dello Stato il contributo dell’università Cattolica del Sacro Cuore espresso e continua esprimerti con a specifici caratteri e valori legati alla vita della nostra comunità Nazionale lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in collegamento da ...