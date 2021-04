UFC | Marvin Vettori non si ferma | è terzo nel Ranking

Leggi su sportface

(Di martedì 13 aprile 2021) La vittoria su Kevin Holland per decisione unanime permette adi toccare vette inesplorate nelUFC dei pesi medi. Il 27enne di Mezzocorona, dopo l’ultimo aggiornamento della classifica, risulta essere, scalando addirittura tre posizioni e sorpassando Darren Till (avversario inizialmente designato ma costretto al forfait per infortunio), Derek Brunson e Jared Cannonier.ora si trova alle spalle solo di Paulo Costa e Robert Whittaker oltre che del campione Israel Adesanya. La sfida per il titolo al nigeriano è davvero ad un passo? Molto dipenderà dalla prossima sfida tra Whittaker e Gastelum del 17 aprile. Se dovesse vincere il primo, difficilmente a Whittaker sarà negata la sfida ad ottobre contro Adesanya. Ma in caso di vittoria di Gastelum, per ...