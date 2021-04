Stiamo seguendo i numeri giusti? Come si dovrebbe calcolare la riapertura delle regioni (Di martedì 13 aprile 2021) Il sistema che vede le regioni italiane divise per zone colorate (bianca, gialla, arancione e rossa), per contrastare la diffusione del nuovo Coronavirus, con restrizioni crescenti, è stata spesso oggetto di critiche. Il problema di fondo potrebbe essere quello di dover conciliare l’emergenza sanitaria con le esigenze economiche. In fondo, anche gli ospedali per essere efficienti hanno bisogno di un sistema economico sano. Un altro punto critico è costituito dai 21 parametri stabiliti per decidere quando una determinata regione entra o esce da una certa zona colorata. Insomma, queste riaperture le Stiamo stabilendo considerando i criteri giusti? Recentemente è tornato sul tema il fisico dell’Università di Trento Roberto Battiston. I tre passi proposti da Battiston Il Professore ed ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana ha ... Leggi su open.online (Di martedì 13 aprile 2021) Il sistema che vede leitaliane divise per zone colorate (bianca, gialla, arancione e rossa), per contrastare la diffusione del nuovo Coronavirus, con restrizioni crescenti, è stata spesso oggetto di critiche. Il problema di fondo potrebbe essere quello di dover conciliare l’emergenza sanitaria con le esigenze economiche. In fondo, anche gli ospedali per essere efficienti hanno bisogno di un sistema economico sano. Un altro punto critico è costituito dai 21 parametri stabiliti per decidere quando una determinata regione entra o esce da una certa zona colorata. Insomma, queste riaperture lestabilendo considerando i criteri? Recentemente è tornato sul tema il fisico dell’Università di Trento Roberto Battiston. I tre passi proposti da Battiston Il Professore ed ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana ha ...

Advertising

Azione_it : I dati sull'occupazione e sulle crisi di imprese, artigiani e commercianti dimostrano che stiamo raggiungendo la so… - PosteSpedizioni : @Aura7115 Ciao, ti stiamo seguendo. Ti invitiamo a scriverci in privato per ricevere assistenza - WebPoste : @Maximilian2905 Ciao, ti stiamo seguendo. Scrivici un messaggio privato per ricevere assistenza. - PosteSpedizioni : @Nicol69138645 Ciao, ti stiamo seguendo. Ti invitiamo a scriverci in privato per ricevere assistenza - ZeniaConfusa : RT @Cristin08128647: @ItaliaViva @meb Infatti stiamo proprio seguendo Report che ci illustra come avete fatto! -