(Di martedì 13 aprile 2021) Dopo le accuse di essere misogino e transfobico, in una lettera inviata a Repubblica il guru delfa ammenda, spiega le sue posizioni, edi non attaccare la FreeFoundation per la sua incapacità di capire i sentimenti altrui

StraNotizie : Richard Stallman chiede scusa e la comunità del software libero lo riabbraccia - repubblica : Richard Stallman chiede scusa e la comunità del software libero lo riabbraccia - DarioMassi : Richard #Stallman: le scuse e la lezione imparata - TechCorsair : RT @puntotweet: Richard Stallman: le scuse e la lezione imparata - - puntotweet : Richard Stallman: le scuse e la lezione imparata - -

Ultime Notizie dalla rete : Richard Stallman

La Repubblica

L'organizzazione conferma in via ufficiale quanto già anticipato il mese scorso dal diretto interessato: questo il comunicato della ...La lettera di scuse firmata da, pubblicata nel giorno in cui la Free Software Foundation ufficializza il suo ritorno nel ...Dopo le accuse di essere misogino e transfobico, in una lettera inviata a Repubblica il guru del software libero fa ammenda, spiega le sue posizioni, e chiede ...L'organizzazione conferma in via ufficiale quanto già anticipato il mese scorso dal diretto interessato: questo il comunicato della FSF.