“Quanto le assomiglia!”. Denise Pipitone, a Pomeriggio 5 spunta una nuova foto che riaccende le speranze: “Scattata in un campo rom” (Di martedì 13 aprile 2021) Si torna a parlare di Denise Pipitone e spunta una nuova rivelazione a Pomeriggio Cinque. Si tratta di una nuova foto di una bambina in un campo nomadi rom che assomiglia tanto alla piccola scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo in Sicilia. L’immagine è stata diffusa in televisione a “Pomeriggio Cinque” lunedì 12 aprile da Barbara D’Urso e, come ha detto in diretta la conduttrice, è stata pubblicata in un tweet dell’avvocato della mamma Piera Maggio, Giacomo Frazzitta. Un nuovo caso che riguarda la piccola, dopo quello di Olesya in Russia. Per Barbara D’Urso la foto sarebbe stata Scattata in un campo nomadi in Slovacchia e la somiglianza con la piccola Denise di Mazara ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Si torna a parlare diunarivelazione aCinque. Si tratta di unadi una bambina in unnomadi rom che assomiglia tanto alla piccola scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo in Sicilia. L’immagine è stata diffusa in televisione a “Cinque” lunedì 12 aprile da Barbara D’Urso e, come ha detto in diretta la conduttrice, è stata pubblicata in un tweet dell’avvocato della mamma Piera Maggio, Giacomo Frazzitta. Un nuovo caso che riguarda la piccola, dopo quello di Olesya in Russia. Per Barbara D’Urso lasarebbe statain unnomadi in Slovacchia e la somiglianza con la piccoladi Mazara ...

Advertising

halfxhart : @wallsxauroxkiwi @5AME0LDSHIT a quanto dice elena assomiglia a luke - mspopsiclepete : ho creato un avatar che assomiglia a me più di quanto io assomigli a me stessa - CorsiniSa : RT @Roberto79490298: Ma quanto assomiglia a 'Rescue Blue' di Ryan Adams... Ops... Ryan Adams ha scritto il testo e la melodia strizza l'occ… - Roberto79490298 : Ma quanto assomiglia a 'Rescue Blue' di Ryan Adams... Ops... Ryan Adams ha scritto il testo e la melodia strizza l'… - micricosmo : *ritratto di Cesi* Nic: “la cosa più bella è che in questa foto è più Cantelli di quanto sia Cantelli Cesare” Cesi:… -