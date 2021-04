Pellegrinaggi e Covid. Deserte le città santuario, resiste il cammino "solitario" (Di martedì 13 aprile 2021) “L’Italia è un Paese che vive di turismo. E il turismo è fatto anche di Pellegrinaggi. Quando si parla di viaggi, si pensa sempre alle vacanze nei posti più blasonati, invece esiste anche questo tipo di turismo, il turismo religioso, che un tempo era una miniera d’oro, e che oggi è stato completamente azzerato”: a parlare è Francesco Rusconi, direttore della Rusconi Viaggi, agenzia specializzata nell’organizzazione di Pellegrinaggi in Italia e nel mondo, uno dei tanti operatori storici del settore travolti dalla crisi. “Fino a prima della pandemia, ogni parrocchia d’Italia organizzava almeno un Pellegrinaggio all’anno. Pensiamo a Lourdes e a Medjugorje, ma anche a Roma, ai nostri San Giovanni Rotondo, Loreto, Assisi etc. Era un afflusso enorme di turisti”, ci racconta. Oggi le prenotazioni sono cadute a picco e quelle poche che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) “L’Italia è un Paese che vive di turismo. E il turismo è fatto anche di. Quando si parla di viaggi, si pensa sempre alle vacanze nei posti più blasonati, invece esiste anche questo tipo di turismo, il turismo religioso, che un tempo era una miniera d’oro, e che oggi è stato completamente azzerato”: a parlare è Francesco Rusconi, direttore della Rusconi Viaggi, agenzia specializzata nell’organizzazione diin Italia e nel mondo, uno dei tanti operatori storici del settore travolti dalla crisi. “Fino a prima della pandemia, ogni parrocchia d’Italia organizzava almeno uno all’anno. Pensiamo a Lourdes e a Medjugorje, ma anche a Roma, ai nostri San Giovanni Rotondo, Loreto, Assisi etc. Era un afflusso enorme di turisti”, ci racconta. Oggi le prenotazioni sono cadute a picco e quelle poche che ...

Advertising

MarcoScanavacca : RT @HuffPostItalia: Pellegrinaggi e Covid. Deserte le città santuario, resiste il cammino 'solitario' - HuffPostItalia : Pellegrinaggi e Covid. Deserte le città santuario, resiste il cammino 'solitario' - SLN_Magazine : Pellegrinaggi ai tempi del covid, Diella (Unitalsi): “In attesa per Lourdes, in Terra Santa solo da vaccinati” - unitalsilabus : RT @unitalsi_stampa: Pellegrinaggi ai tempi del #Covid, Diella (#Unitalsi): 'In attesa per Lourdes, in Terra Santa solo da vaccinati' https… - UnitalsiMerate : RT @unitalsi_stampa: Pellegrinaggi ai tempi del #Covid, Diella (#Unitalsi): 'In attesa per Lourdes, in Terra Santa solo da vaccinati' https… -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrinaggi Covid Lutto a Lestizza, morto Mario Grillo Lutto a Lestizza per la morte di Mario Grillo, 69 anni, contagiato dal Covid 19. "Era l'amico di tutti" ricorda la figlia Valeria. "Organizzatore instancabile tra pellegrinaggi e gite turistiche'. 'Non diceva mai di no a nessuno', dice il fratello Antonio. Membro attivo ...

Ramadan, fra social e vaccini 'Halal', musulmani in digiuno e preghiera Come lo scorso anno, la pandemia da Covid - 19 costringerà a modificare alcune abitudini con ...la monarchia wahhabita a Riyadh lo pone come 'condizione necessaria' per partecipare ai due pellegrinaggi,...

Pellegrinaggi e Covid. Deserte le città santuario, resiste il cammino "solitario" L'HuffPost Pellegrinaggi e Covid. Muoiono le città santuario, resiste il cammino "solitario" Banalmente, è difficile anche organizzare il pellegrinaggio di un gruppo di Milano ad Assisi, tra zone rosse, divieto di spostamento tra Regioni e panico da Covid tra i turisti stessi. La quarantena ...

Lestizza perde Mario Grillo: aveva 70 anni ed era positivo al Covid LESTIZZA. È grande il dispiacere nella comunità di Galleriano, e non solo, per Mario Grillo morto a 70 anni: era positivo al Covid. Sempre in movimento, sempre pronto a organizzare iniziative. Con que ...

Lutto a Lestizza per la morte di Mario Grillo, 69 anni, contagiato dal19. "Era l'amico di tutti" ricorda la figlia Valeria. "Organizzatore instancabile trae gite turistiche'. 'Non diceva mai di no a nessuno', dice il fratello Antonio. Membro attivo ...Come lo scorso anno, la pandemia da- 19 costringerà a modificare alcune abitudini con ...la monarchia wahhabita a Riyadh lo pone come 'condizione necessaria' per partecipare ai due,...Banalmente, è difficile anche organizzare il pellegrinaggio di un gruppo di Milano ad Assisi, tra zone rosse, divieto di spostamento tra Regioni e panico da Covid tra i turisti stessi. La quarantena ...LESTIZZA. È grande il dispiacere nella comunità di Galleriano, e non solo, per Mario Grillo morto a 70 anni: era positivo al Covid. Sempre in movimento, sempre pronto a organizzare iniziative. Con que ...