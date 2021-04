Palermo-Foggia | Filippi | “Lavoriamo su un aspetto | Crivello e Luperini? Rispondo così | su Peretti centravanti…”

(Di martedì 13 aprile 2021) Parola a Giacomo.Mercoledì 14 aprile, alle ore 15.00 allo Stadio "Renzo Barbera", la compagine rosanero affronterà il. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per il recupero della trentatreesima giornata del Girone C del campionato di Serie C."out dai titolari? Finora è stata sempre una scelta tecnica, poi sabato ha sentito un piccolo risentimento muscolare. Non c'era per fortuna nulla di grave, oggi si è allenato senza problemi e sarà comunque a disposizione. Gara d'andata? È stata forse la peggiore giocata da noi, errori inammissibili che hanno favorito i rossoneri. Non l'abbiamo presa in esame perché il modulo è diverso, abbiamo studiato invece il gioco dei pugliesi. Lucca è chiaramente un calciatore ...

Ilha reso noti i nomi dei 22 convocati da Giacomo Filippi per il match contro il, recupero della 33a giornata. Diverse assenze per infortunio, gli ultimi Palazzi e Somma le loro ...L'allenatore del, Giacomo Filippi, interviene in conferenza stampa per presentare l'importante sfida contro il. I rosa sono reduci dallo scialbo pareggio contro la Vibonese e devono difendere il posto ...Basket Brindisi a Pesaro per mantenersi in vetta. E nella serie C di calcio il Foggia a Palermo in cerca dei playoff ...Il Palermo è nono in classifica con 43 punti, 4 in meno del Foggia (che non scende in campo dal 21 marzo). Conta 2 punti di vantaggio sulla Casertana e 3 sul Monopoli. Ma, nella lotta per l’accesso ai ...