Orario MotoGP | GP Portogallo 2021 | programma tv prove libere | qualifiche e gara Guida DAZN e Sky | differite TV8

(Di martedì 13 aprile 2021) Il terzo weekend del Motomondiale si avvicina (16-18 aprile). Sul tracciato di Portimao, in, i centauri affronteranno difficoltà di non poco conto su uno dei tracciati più tecnici in calendario. Nella classeindubbiamente il tema principale sarà il ritorno dello spagnolo Marc Marquez. L’iberico, lontano dal mondo delle corse da circa 9 mesi a causa dell’incidente del GP di Spagna dell’anno scorso, ha avuto il via libera per tornare a gareggiare in questo fine settimana e la curiosità su quanto saprà fare non è poca. Non sarà facile per lui, considerando le caratteristiche della pista che tanto richiede al fisico.re una moto tanto potente non è semplice, soprattutto in terra lusitana. Pertanto, sarà un bel banco di prova. Sarà interessante capire, quindi, Marquez come saprà inserirsi nella lotta. Un confronto, al ...