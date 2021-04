NieR Replicant | DLC gratis con i costumi di NieR | Automata e altro – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 13 aprile 2021)riceverà al lancio dei DLC, tra i quali troviamoe armi tratte daper i protagonisti del nuovo capitolo..ver. 1.22474487139, il remake (o remaster rielaborato) dell’originale RPG di Square Enix, riceverà dei DLC gratuiti tra cui un pacchetto tutto dedicato a, con idei personaggi principali tratti dal gioco in questione. Il “4 YoRHa” DLC pack include quattroaggiuntivi per i protagonisti del gioco tratti da, tra i quali troviamo quelli di 2B e 9S per il ...

Considerando il fatto chever.1.22474487139 uscirà tra un paio di settimane, l'annuncio arrivato nelle scorse ore non dovrebbe essere una grande sorpresa. Yosuke Saito ha confermato chever.1.L 'entrata in fase gold diver.1.22474487139... conferma l'avvicinarsi della sua uscita. Il gioco sarà infatti disponibile per la fine di questo mese Il 23 di Aprile è il giorno di. Fra poche settimane ...Mentre si fa pretenziosamente spazio per l'uscita di Resident Evil Village anche su PC (requisiti minimi a questo indirizzo) si cita l'avvenire di nuovi capolavori nel contesto dei giochi PC referenti ...1.22474487139 si avvicina a grandi passi, e Helly Valentine ha colto al volo l'occasione di mostrarci il suo cosplay di Kaine. NieR Replicant ver. 1.22474487139 farà il proprio debutto su PC, PS4 e Xb ...