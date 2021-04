Menopausa | il laser contro cistiti e dolore durante i rapporti | come funziona | quando farlo

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 aprile 2021) “Sono in”. Pensarlo, e dirlo, significa molto per una donna. Non è un passaggio semplice e non solo dal punto di vista fisico. In sintesi vuol dire ammettere a se stesse e dichiarare pubblicamente che non si è più giovani. Per molte donne significa iniziare un periodo in cui il proprio corpo cambia all’improvviso: stop mestruazioni, vampate notte e giorno, aumento di alcuni chili di peso, scomparsa o quasi del desiderio sessuale. E, a proposito di questo, una secchezza vaginale che rende spesso difficile e doloroso il rapporto sessuale. Per le donne che non possono o non vogliono ricorrere alla Terapia Ormonale sostitutiva, che riporta indietro di qualche tempo i valori ormonali e attenua questi sintomi, una soluzione c’è. La vaginoplastica. Non è un intervento chiurugico, ma un’applicazione ambulatoriale effettuata attraverso un ...