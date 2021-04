Mauro Romano | scomparso nel ' 77 La mamma | E' lo sceicco Al Habtoor

(Di martedì 13 aprile 2021) Ma secondo il quotidiano finora l'emiro ha rifiutato di sottoporvisi. La famiglia, comunque, non ha alcuna intenzione di demordere: andranno di persona a Dubai per ottenere che l'esame venga ...

Aveva solo sei anni,, quando fu rapito in Salento nel lontano 1977, 44 anni fa. Ma la sua mamma non ha mai smesso di cercarlo, e ora pensa di averlo individuato: secondo lei potrebbe essere lo sceicco ... A 44 anni dal rapimento, la donna 'riconosce' suo figlio da due cicatrici. Ora la famiglia chiede il test del Dna ... La mamma di Mauro Romano, il bimbo rapito nel 1977 in Salento quando aveva solo sei anni, oggi spera che suo figlio possa essere lo sceicco Mohammed Al Habtoor, 52 anni, figlio del magnate Khalaf Al H ...