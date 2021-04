Mascherine difettose e allerta negli ospedali di Roma e del Lazio

(Di martedì 13 aprile 2021): vanno ritirate subito. E’ l’allarme che arriva da una circolare Asl riguardante dispositivi destinati ai sanitari die del, su cui è riscontrata una capacità filtrante inferiore agli standard. Milioni dinon conformi, pericolose su cui pende il provvedimento di sequestro della Procura di Gorizia dopo che le indagini della Guardia di Finanza hanno già portato al ritiro di 65 milioni di dpi in tutta Italia. Stano ai test, leavrebbero una proprietà filtrante dieci volte più bassa rispetto a quella dichiarata. Gli investigatori sono alla caccia di 185 milioni di pezzi mancanti, residui d una fornitura di 250 milioni di dispositivi per una max inchiesta avviata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine difettose

ilmessaggero.it

Si tratta di... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonatiAl tg venne mostrato il video dell'anziano che, ricoverato all'ospedale Cardarelli di Campobasso e in videochiamata con la figlia, denuncia come le" a suo avviso " siano: "Qua ...Milioni di mascherine «non conformi» e ritenute «pericolose» destinate agli operatori sanitari di Roma e Lazio. Ieri è arrivato anche alle Asl e agli ...Incentivati e abbandonati nel mare magnum della produzione estera di mascherine. Con aziende piegate da una corsa al ribasso dei prezzi, innescando una dinamica che provoca, in alcuni casi, il licenzi ...