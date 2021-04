Luca Cenerelli Uomini e Donne | età e lavoro del cavaliere del Trono Over

Leggi su italiasera

(Di martedì 13 aprile 2021) In breve tempo è diventato uno dei cavalieri più apprezzati del parterre maschile., protagonista deldi, sta riscuotendo un grande successo tra il pubblico femminile in studio e a casa. Merito del suo fascino, dei suoi capelli arruffati e del modo di fare che mette a proprio agio gli atri. Ma chi èdel? Nato a Milano, ha 47 anni, fa l’imprenditore. Dopo il liceo scientifico e la laurea all’università di Milano inizia a lavorare come project manager per diverse aziende, fino a fondarne una sua: YouBrand S.r.l. Ha fondato anche la Sales & Marketing Director di Tanzania Private Tours, attraverso la quale organizza tour in ...