Libano vs Israele | continua la disputa marittima

Advertising

patriziagatto3 : RT @RadioItaliaIRIB: Libano: non daremo un centimetro della nostra patria a Israele - RadioItaliaIRIB : Libano: non daremo un centimetro della nostra patria a Israele - apg23_org : RT @OpColombaApg23: Report delle attività di #OperazioneColomba a marzo Notizie dai progetti: #Palestina – Israele #Colombia #Libano – #Sir… - ProgDreyfus : Confine Israele - Libano, pilone della blu line, linea di demarcazione. Dietro questi cespugli spesso si rilevano c… - GerardoFulgion1 : RT @ProgDreyfus: Uno dei 6 tunnel del terrore di Hezbollah scoperti da Israele. Il primo pensiero è: quanti milioni di dollari buttati in u… -

Ultime Notizie dalla rete : Libano Israele

La Repubblica

... il mio interrogatore mi disse: 'Se tu fossi in Siria, o in, o in Giordania, pensi che ti ... Siamo stati annessi a, ma non ci è stata data la cittadinanza. 350.000 palestinesi di ...Più o meno come nel vicino, precipitato nel disastro e incapace di riformarsi: il sistema di ... Il 21% dei palestinesi d'ha più deputati alla Knesset di quanti non ne abbia il 70% ...Libano vs Israele: non finisce la lotta continua sui pezzi di mare ricchi di giacimenti di petrolio. Vediamo la situazione.Gerusalemme, 13 apr 13:15 - (Agenzia Nova) - Lo scorso ottobre hanno preso il via i negoziati indiretti tra rappresentanti di Libano e Israele per discutere della demarcazione dei confini marittimi a ...