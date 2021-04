Lexus UX Hybrid | nuovo allestimento DEEP SKY | si può ordinare solo onlineHDblog it

(Di martedì 13 aprile 2021) Per laUXarriva l’esclusivoSKY: saranno prodotte60 unità che potranno essere ordinate esclusivamente online.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lexus Hybrid

La versione UXDeep Sky avra' un listino di 44.000 euro, prezzo che scende a 38.500 grazie aglibonus di 5.500 euro, per chi passa al PremiumElectric disenza vincoli di ...Per laUX(2 ruote motrici) arriva il nuovo allestimento DEEP SKY che si caratterizza per accentuare l'esclusività del modello attraverso nuove colorazioni, inediti elementi di design e la ...ROMA. La Lexus UX Hybrid 2WD – crossover del marchio di lusso Toyota la cui carriera iniziò nel 2018 al Salone di Ginevra – ha da oggi un nuovo ed esclusivo allestimento in più: si chiama Deep Sky e ...Per la Lexus UX Hybrid arriva l'esclusivo allestimento DEEP SKY; saranno prodotte solo 60 unità che potranno essere ordinate esclusivamente online.