Jak & Daxter tornerà prima o poi? Un nuovo capitolo non rientra attualmente nei piani di Naughty Dog (Di martedì 13 aprile 2021) Il co-presidente di Naughty Dog ha chiarito che lo studio non sta attualmente lavorando a un nuovo gioco della serie Jak & Daxter. Parlando durante una chat con Ted Price di Insomniac, a Evan Wells è stato chiesto se Naughty Dog continua a ricevere richieste dai fan per un nuovo gioco di Jak & Daxter. "In effetti," ha detto Wells. "Abbiamo ricevuto richieste su Twitter con i fan che hanno twittato dicendo 'Voglio un nuovo Jak & Daxter, voglio un nuovo Jak & Daxter'".

