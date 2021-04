Italia-Usa: Mattarella, 'legame profondo e convinto per libertà e democrazia' (2) (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - "Sfide globali senza precedenti -afferma ancora il Presidente della Repubblica- ci spingono, ancora una volta, a unire volontà ed energie a livello nazionale, internazionale e nei consessi multilaterali che hanno dimostrato, nei decenni, efficacia di azione". "E' mio vivo auspicio che Washington e Roma, insieme anche nel rispondere alle sfide di questo momento, possano costantemente rinsaldare la loro vicinanza e sviluppare sempre più la loro collaborazione a sostegno dell'affermazione dei comuni valori. Con questo spirito, sono lieto di rivolgere -conclude Mattarella- i miei più calorosi auguri per il futuro delle relazioni tra i nostri due popoli e il più vivo apprezzamento a quanti, con il loro impegno, contribuiscono a incrementare il legame tra Italia e Stati Uniti". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - "Sfide globali senza precedenti -afferma ancora il Presidente della Repubblica- ci spingono, ancora una volta, a unire volontà ed energie a livello nazionale, internazionale e nei consessi multilaterali che hanno dimostrato, nei decenni, efficacia di azione". "E' mio vivo auspicio che Washington e Roma, insieme anche nel rispondere alle sfide di questo momento, possano costantemente rinsaldare la loro vicinanza e sviluppare sempre più la loro collaborazione a sostegno dell'affermazione dei comuni valori. Con questo spirito, sono lieto di rivolgere -conclude- i miei più calorosi auguri per il futuro delle relazioni tra i nostri due popoli e il più vivo apprezzamento a quanti, con il loro impegno, contribuiscono a incrementare iltrae Stati Uniti".

