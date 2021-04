Isola, ‘a me non le hanno fatte…’: Daniela Martani scrive su Twitter durante il programma. Cosa critica l’ex concorrente (Di martedì 13 aprile 2021) Daniela Martani sbotta polemica su Twitter durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, e in particolare dopo l’eliminazione di Drusilla Gucci. Ma Cosa avrà mai avuto da ridire l’ex naufraga? Cosa avrà fatto scattare la sua ira? LEGGI ANCHE — Isola dei famosi, Akash dopo la puntata pubblica questa stories: ‘Li ho asfaltati’ Dopo l’eliminazione di Drusilla Gucci, Daniela Martani è sbottata su Twitter per come è stata gestita la questione in puntata. Ma il motivo è diverso da quello che si può pensare a primo acchito. Foto: KikapressDaniela Martani sbotta dopo l’eliminazione di Drusilla Gucci Andiamo con ordine. Dopo la definitiva ... Leggi su funweek (Di martedì 13 aprile 2021)sbotta polemica sul’ultima puntata dell’dei Famosi, e in particolare dopo l’eliminazione di Drusilla Gucci. Maavrà mai avuto da ridirenaufraga?avrà fatto scattare la sua ira? LEGGI ANCHE —dei famosi, Akash dopo la puntata pubblica questa stories: ‘Li ho asfaltati’ Dopo l’eliminazione di Drusilla Gucci,è sbottata super come è stata gestita la questione in puntata. Ma il motivo è diverso da quello che si può pensare a primo acchito. Foto: Kikapresssbotta dopo l’eliminazione di Drusilla Gucci Andiamo con ordine. Dopo la definitiva ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - simone_paciello : Per coerenza: non stiamo giustificando o condannando nessuno. Se ha detto quella frase ha avuto i suoi motivi che f… - CottarelliCPI : L'1 aprile (ma non è uno scherzo) il consiglio regionale sardo ha portato a 6 il numero di provincie dell'isola a c… - innamoratadiBeF : “Mi apprezza però mi nomina” è il nuovo “ ti nomino per spronarti” Buongiorno a tutti salvate il vostro preferito… - Rosi21303554 : RT @fuoridallhype_: “Ubaldo molla se non ce la fai” “No” “Braccia tese!” “E ho capiiiiito” “Guarda che ti squalifico” “Ma io ti squali… -