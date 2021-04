Intesa Sp: al Fondo di Beneficenza 16 milioni nel 2021, focus su post Covid (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Intesa Sp: Gros-Pietro, 'Fondo Beneficenza c'è per sfide pandemia'... - TV7Benevento : Intesa Sp: al Fondo di Beneficenza 16 milioni nel 2021, focus su post Covid (2)... - TV7Benevento : Intesa Sp: al Fondo di Beneficenza 16 milioni nel 2021, focus su post Covid... - SchwoarzMola : RT @ansa_economia: Intesa: per il fondo di beneficenza 16 milioni nel 2021. Da supporto alle persone colpite da Covid al sostegno ai giovan… - ansa_economia : Intesa: per il fondo di beneficenza 16 milioni nel 2021. Da supporto alle persone colpite da Covid al sostegno ai g… -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Fondo Intesa: per il fondo di beneficenza 16 milioni nel 2021 - Economia ANSA Nuova Europa Intesa Sp: al Fondo di Beneficenza 16 milioni nel 2021, focus su post Covid Milano, 13 apr. (Adnkronos) - Supporto psicologico a soggetti colpiti dal Covid, inserimento lavorativo e sostegno ai giovani in situazione di difficoltà. Sono alcuni degli interventi a cui andranno l ...

Intesa: per il fondo di beneficenza 16 milioni nel 2021 (ANSA) - MILANO, 13 APR - Nel 2021 saranno 16 milioni di euro le risorse che il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, in capo alla Presidenza, potrà ...

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - Supporto psicologico a soggetti colpiti dal Covid, inserimento lavorativo e sostegno ai giovani in situazione di difficoltà. Sono alcuni degli interventi a cui andranno l ...(ANSA) - MILANO, 13 APR - Nel 2021 saranno 16 milioni di euro le risorse che il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, in capo alla Presidenza, potrà ...