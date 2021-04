Interrogazioni in Dad, non solo bende: 1 studente su 2 ha sperimentato metodi “assurdi” anti-copioni (Di martedì 13 aprile 2021) Casi tutt'altro che isolati. Durante la didattica a distanza, le Interrogazioni e i compiti in classe svolti con metodi anti-copiaggio quantomeno 'singolari', escogitati dai professori per tentare di garantire la regolarità delle verifiche, fanno in realtà parte della quotidianità di tantissimi studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 aprile 2021) Casi tutt'altro che isolati. Durante la didattica a distanza, lee i compiti in classe svolti con-copiaggio quantomeno 'singolari', escogitati dai professori per tentare di garre la regolarità delle verifiche, fanno in realtà parte della quotidianità di tssimi studenti. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Interrogazioni in Dad, non solo bende: 1 studente su 2 ha sperimentato metodi “assurdi” anti-copioni - ICARUS0FMVND : @dlibyhmat sisi, per fortuna sono in dad oggi quindi niente interrogazioni - CorriereUniv : Interrogata al buio su richiesta dell’insegnante in DaD, la verifica si è trasformata in un momento di shock per le… - LiberalMR72UE : RT @valechindamo: Trovo davvero imbarazzante la pratica utilizzata da alcuni colleghi di bendare gli studenti durante le interrogazioni in… - LaDemonologa : @Lady_ofShalott_ Io rifletterei anche sulla questione fiducia. Quante ne abbiamo sentire, quanti ragazzini sono ven… -