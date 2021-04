Il Milan del futuro sta prendendo forma: i dettagli su acquisti e rinnovi (Di martedì 13 aprile 2021) In attesa della conclusione di questo campionato 2020/2021, il Milan pensa a costruire la base per il proprio futuro, ecco i dettagli Il Milan ha un unico vero grande obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo in casa rossonera Maldini e Massara hanno iniziato già a programmare il futuro tra rinnovi e riscatti ancora da definire. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 DIFESA – In porta ancora tutto da decifrare il destino di Gianluigi Donnarumma, con il Diavolo fermo a quota 8 milioni di euro di ingaggio, ma con Mino Raiola in totale silenzio stampa. È un rebus anche il futuro di Alessio Romagnoli, mentre è sempre più certo il riscatto di Tomori dal Chelsea ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) In attesa della conclusione di questo campionato 2020/2021, ilpensa a costruire la base per il proprio, ecco iIlha un unico vero grande obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo in casa rossonera Maldini e Massara hanno iniziato già a programmare iltrae riscatti ancora da definire. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 DIFESA – In porta ancora tutto da decifrare il destino di Gianluigi Donnarumma, con il Diavolo fermo a quota 8 milioni di euro di ingaggio, ma con Mino Raiola in totale silenzio stampa. È un rebus anche ildi Alessio Romagnoli, mentre è sempre più certo il riscatto di Tomori dal Chelsea ...

