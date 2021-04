Il 5 giugno Il Volo in concerto all’Arena di Verona per Ennio Morricone (Di martedì 13 aprile 2021) Il Volo aprirà la stagione dell’Arena di Verona con un concerto – evento in onore del Maestro Ennio Morricone Sabato 5 giugno sarà IL Volo ad aprire il 2021 dell’ARENA DI Verona con uno straordinario concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morricone. Dopo avergli dedicato l’intenso brano “Your Love” sul palco di Sanremo, Il Volo celebrerà il Maestro all’Arena di Verona con “IL Volo – Tribute to Ennio Morricone”, ripercorrendo musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, accompagnato da una grande orchestra sinfonica. Questo viaggio emozionante, dentro l’arte e la musica del più geniale compositore ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 aprile 2021) Ilaprirà la stagione dell’Arena dicon un– evento in onore del MaestroSabato 5sarà ILad aprire il 2021 dell’ARENA DIcon uno straordinario-evento in onore del Maestro. Dopo avergli dedicato l’intenso brano “Your Love” sul palco di Sanremo, Ilcelebrerà il Maestrodicon “IL– Tribute to”, ripercorrendo musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, accompagnato da una grande orchestra sinfonica. Questo viaggio emozionante, dentro l’arte e la musica del più geniale compositore ...

Advertising

marzia_bernardi : RT @InkSonoro: Il Volo apre la stagione 2021 dell'Arena di Verona ?? Sabato 5 giugno con un concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morri… - PortiusPaula : RT @AnsaVeneto: Il Volo apre stagione all'Arena con tributo a Morricone. Il 5 giugno 'Il Volo - Tribute to Ennio Morricone' #ANSA https://t… - PortiusPaula : RT @RADIOBRUNO1: Il Volo apre la stagione estiva dei concerti all’Arena il 5 giugno #RadioBruno #IlVolo - Diane_Edwards26 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Sabato 5 giugno @ilvolo apre il 2021 dell’ARENA DI VERONA con uno straordinario concerto-evento in onore del Maestro E… - Diane_Edwards26 : RT @SpettacoliNEWS: Sabato 5 giugno @ilvolo apre il 2021 dell’@arenadiverona con uno straordinario concerto-evento in onore del Maestro Enn… -