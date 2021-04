Giffoni Valle Piana, attività sospese in Comune: sospetto contagio di un impiegato (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiffoni Valle Piana (Sa) – Martedì mattina un impiegato del Comune di Giffoni Valle Piana è stato indirizzato presso l’Usca della frazione di Campigliano al fine di effettuare test antigenico. Contestualmente in sede centrale sono stati attivati i protocolli: le attività sono state sospese in attesa della sanificazione. L’esito del test al dipendente determinerà anche le dinamiche operative dell’ente nei giorni successivi. Il sindaco Antonio Giuliano (foto) precisa: “Nessun allarmismo: a Giffoni in questo anno il contagio è stato tenuto sotto controllo con azioni, spesso, anticipatorie rispetto ai contenuti dei vari DPCM. Tale prudenza ha permesso di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Martedì mattina undeldiè stato indirizzato presso l’Usca della frazione di Campigliano al fine di effettuare test antigenico. Contestualmente in sede centrale sono stati attivati i protocolli: lesono statein attesa della sanificazione. L’esito del test al dipendente determinerà anche le dinamiche operative dell’ente nei giorni successivi. Il sindaco Antonio Giuliano (foto) precisa: “Nessun allarmismo: ain questo anno ilè stato tenuto sotto controllo con azioni, spesso, anticipatorie rispetto ai contenuti dei vari DPCM. Tale prudenza ha permesso di ...

