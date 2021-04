Gasperini insultò gli ispettori antidoping per un controllo a sorpresa, rischia 20 giorni di stop (Di martedì 13 aprile 2021) Gasperini rischia venti giorni di squalifica. “Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi”. È la motivazione con cui il procuratore antidoping Pierfilippo Laviani ha deferito l’allenatore dell’Atalanta e ne ha chiesto venti giorni di squalifica. Sarà giudicato il 10 maggio dal tribunale nazionale antidoping. In caso di condanna, non potrebbe aver contatti con tesserati per tutta la durata della sospensione, comprese le partite. L’episodio risale allo scorso 7 febbraio al campo di allenamento dell’Atalanta. Il club ricevette la visita a sorpresa ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021)ventidi squalifica. “Ha insultato un ispettore durante une inveito contro l’intero sistema, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi”. È la motivazione con cui il procuratorePierfilippo Laviani ha deferito l’allenatore dell’Atalanta e ne ha chiesto ventidi squalifica. Sarà giudicato il 10 maggio dal tribunale nazionale. In caso di condanna, non potrebbe aver contatti con tesserati per tutta la durata della sospensione, comprese le partite. L’episodio risale allo scorso 7 febbraio al campo di allenamento dell’Atalanta. Il club ricevette la visita a...

"Gasperini insultò un ispettore antidoping", chiesti 20 giorni di squalifica per il mister dell'Atalanta

L'atleta, il cui test era stato interrotto da Gasperini, ha poi completato l'operazione a fine allenamento grazie alla "mediazione" del medico sociale. I test dei calciatori evidentemente sono

