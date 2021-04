Fukushima | è ufficiale | le acque contaminate saranno riversate in mare | ok dagli Usa

(Di martedì 13 aprile 2021) TOKYO – Al termine della riunione di ieri del Consiglio dei ministri, il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha reso ufficiale in conferenza stampa la già annunciata decisione del governo di riversare in mare le acque di raffreddamento radioattive della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, danneggiata dal terremoto del 2011.

