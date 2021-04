Euro 2020, Speranza: “Evento simbolico per dare fiducia a tutto il nostro Paese” (Di martedì 13 aprile 2021) Sugli Europei “il governo sta facendo tutto il possibile, quell’Evento sarà un Evento simbolico per dare un messaggio di fiducia al nostro Paese. Il governo è impegnato su questo obiettivo. C’è una discussione con la Figc e stiamo lavorando per creare queste condizioni. E’ chiaro che se i numeri saranno alti bisognerà trovare una modalità per gestirli in sicurezza ma l’orientamento del governo è favorevole”. Così a Porta a Porta il ministro della Salute Roberto Speranza in merito alla presenza del pubblico agli Europei all’Olimpico di Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) Suglipei “il governo sta facendoil possibile, quell’sarà unperun messaggio dial. Il governo è impegnato su questo obiettivo. C’è una discussione con la Figc e stiamo lavorando per creare queste condizioni. E’ chiaro che se i numeri saranno alti bisognerà trovare una modalità per gestirli in sicurezza ma l’orientamento del governo è favorevole”. Così a Porta a Porta il ministro della Salute Robertoin merito alla presenza del pubblico aglipei all’Olimpico di Roma. SportFace.

