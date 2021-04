DS 3 Crossback ora piu' elegante e con motori piu' efficienti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Crossback ora

Tiscali.it

Visto che la sicurezza continua ad evolvere, la gamma termica ed E - Tense sonouniformate, ... oppure 27.850 euro per il diesel BlueHDI 110, le qualità premium di suv DS 3possono ...L'aggiornamento della DS 3fa il suo debutto nelle concessionarie italiane. Le novità introdotte dal premium brand ... caratterizzati dalla pelle Bastille (che adottaun nuovo look total ...DS 3 Crossback si svela in questi giorni mostrando nei DS Store il volto dell'ultima versione AM22 (Anno Modello 2022). (ANSA) ...La “Dea” aggiona la DS 3 Crossback, il SUV di segmento B ... modificati gli inserti in tessuto nero su cruscotto e pannelli delle portiere, ora più in linea con questo raffinato look. A livello di ...