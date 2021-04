Covid-19 | Bonaccini | “Eventi aperti al pubblico? Non dobbiamo illudere”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 aprile 2021) “Nonnessuno. Il mio è un auspicio perché se sarà possibile fare entrare qualcuno, ovviamente con presenze limitate, vorrà dire che la curva dei contagi è veramente scesa se non crollata e la possibilità di guardare con fiducia al futuro sarebbe persino più vicina di quello che potevamo pensare qualche settimana fa“. Queste le parole di Stefano, presidente della Regione Emilia-Romagna, a margine della conferenza stampa di presentazione del torneo di tennis Atp Emilia-Romagna Open in merito alla possibilità di aprire alglisportivi in programma nella tarda primavera. “Credo che la questione non tanto per l’evento di Montechiarugolo ma deglisportivi in generale è all’attenzione del Governo sia per quello che riguarda il tema del ...