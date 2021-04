Chelsea-Porto | Thiago Silva | “Maldini un esempio Felici della semifinale”

(Di martedì 13 aprile 2021) “Non abbiamo fatto una grande partita, ma abbiamo fatto il nostro lavoro all’andata. Oggi era più difficile e dispiace prendere gol alla fine, ma sono contentissimo di arrivare ine spero di festeggiare alla fine con il trofeo”. Così, difensore del, commenta ai microfoni di Sky Sport l’accesso alladi Champions League. “Il mio segreto? Il lavoro. Mi sono sempre preparato bene, ho avutocome, ho giocato con lui ed era straordinario. A 36 anni sono in un grande club, gioco la Champions e sono contento di seguire la sua strada. Io cerco sempre di prepararmi al più alto livello possibile e spero di continuare ancora giocando fino al mondiale in Qatar”, ha proseguito. Infine una battuta sulle differenze tra Lampard ...

ChampionsLeague : GOAL! Chelsea 0-1 Porto (Taremi 90'+4). AGG: 2-1 #UCL - SuperSportTV : #UCL - RESULTS: Chelsea 0-1 Porto (Agg: 2-1) PSG 0-1 Bayern (Agg: 3-3)

Primo tempo Il Chelsea schiaccia il Porto nella propria metà campo ma la prima occasione, all'8', è proprio di marca inglese: il protagonista è Mount, la cui conclusione dal limite è deviata da ... Il muro del Chelsea infrange le speranze portoghesi. Per il Porto c'è poco da fare dopo il 2-0 subito all'andata, perché la squadra di Tuchel non concede praticamente nulla al tridente di Conceiçao fino ai ... Terminate le prime due sfide valide per i quarti di Champions, a passare in semifinale sono Chelsea e Paris Saint Germain. Chelsea-Porto | Tuchel: "Nel complesso abbiamo meritato la qualificazione".