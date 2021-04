Calenda e il body shaming maschile | lo psicologo | «È comunque bullismo»

(Di martedì 13 aprile 2021) È una foto che gira sui social da tempo quella che un consigliere comunale Cinquestelle, Carlo Maria Chiossi, ha usato per attaccare Carlo Calenda. Nella foto non c’è il leader di Azione, candidato a sindaco di Roma, ma un bimbo in carne che viene indicato come un giovane Calenda. L’immagine è una forma di body shaming, il deridere qualcuno per l’aspetto fisico.

Lo ha detto Carlo, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, intervenendo in diretta alla trasmissione L'aria che tira, in onda su La7, commentando la gaffe social del presidente M5S ...Poi, rivolto a: "L'immagine utilizzata è un meme, famoso in Internet, dal titolo 'Fitness is my passion' che ha rievocato in me la foto diin piscina. Viene usato, il meme, per dire ...La foto di un bambino in carne per colpire un avversario politico. Questo è body shaming che vale per uomini e donne, attaccati per peso, statura, capelli e moltissimi altri particolari che non sono d ...Il guaio è che - con tutta evidenza - il post ha configurato un atto di body shaming senza precedenti, la pubblica derisione di un ragazzino per le sue caratteristiche fisiche, a scopi politici. Immed ...