Bitcoin ritocca i massimi in attesa dello sbarco in Borsa di Coinbase

(Di martedì 13 aprile 2021) (Tele) – Il prezzo delè salito di oltre il 5% nelle ultime 24 ore, fino ad arrivare a un massimo storico di 63.152 dollari, secondo i dati di CoinMarketCap. Anche Ether, la seconda criptovaluta con maggior valore, ha aggiornato il suo record, essendo in rialzo del 4% a 2.227 dollari. Il rally delle criptomonete è sostenuto dal fatto che domani avverrà l’quotazione a Wall Street di, la più popolare tra le piattaforme in cui è possibile acquistare, vendere e depositare criptovalute. Losul Nasdaq le potrebbe far raggiungere una valutazione di 100 miliardi di dollari. Loindipotrebbe avere benefici a cascata su tutto il mercato delle criptovalute. “Questo è davvero positivo e davvero importante ...

Il prezzo delè salito di oltre il 5% nelle ultime 24 ore, fino ad arrivare a un massimo storico di 63.152 dollari , secondo i dati di CoinMarketCap. Anche Ether , la seconda criptovaluta con maggior valore,...Il rialzo odierno e' dovuto alla decisione di Bank of New York Mellon, la piu' antica banca degli Stati Uniti, di accettare ile le altre criptovalute come qualsiasi altro asset; Bank of New ...Il prezzo del Bitcoin è salito di oltre il 5% nelle ultime 24 ore, fino ad arrivare a un massimo storico di 63.152 dollari, secondo i dati ...La differenza tra parole e fatti è esiziale nella vita. Ancora di più negli affari e in politica. Gli Usa amano le prime, mentre la Cina i secondi ...