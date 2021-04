Akash Kumar, Ilary Blasy e la pungente battuta. Cosa è successo? (Di martedì 13 aprile 2021) Momenti di attrito e di pungente sarcasmo nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Ilary ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dopo le recenti dichiarazioni che Akash aveva rilasciato su di lei. Il modello aveva infatti detto: “Ilary? Io manco la conoscerei se non fosse la moglie di Francesco Totti”. Così la presentatrice ha deciso di esordire con una bella frecciatina: “Ciao Akash, io sono Ilary Blasi, so che non mi conoscevi quindi me presento“. Poi ha aggiunto: “Stai bene? Hai dovuto aspettare, prima di venire qua, per le norme anticovid, giusto?”. E lui risponde: “Sì, 14 giorni. Sto bene, oggi ho lavorato sono un po’ stanco”. Ilary replica: “Ah sei stanco… non ci hai fatto un favore a venire qui, no?” Akash ammette anche ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 13 aprile 2021) Momenti di attrito e disarcasmo nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi.ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dopo le recenti dichiarazioni cheaveva rilasciato su di lei. Il modello aveva infatti detto: “? Io manco la conoscerei se non fosse la moglie di Francesco Totti”. Così la presentatrice ha deciso di esordire con una bella frecciatina: “Ciao, io sonoBlasi, so che non mi conoscevi quindi me presento“. Poi ha aggiunto: “Stai bene? Hai dovuto aspettare, prima di venire qua, per le norme anticovid, giusto?”. E lui risponde: “Sì, 14 giorni. Sto bene, oggi ho lavorato sono un po’ stanco”.replica: “Ah sei stanco… non ci hai fatto un favore a venire qui, no?”ammette anche ...

