Ubi Banca diventa Intesa Sanpaolo: le novità su Iban, carte e servizi (Di lunedì 12 aprile 2021) Addio a Ubi Banca, che entra ufficialmente a far parte del gruppo Intesa Sanpaolo: la fusione interessa circa 15mila dipendenti, quasi 2 milioni e mezzo di clienti, oltre 2 milioni di conti correnti e circa mille filiali. Credit: PixabayAdesso è ufficiale: a partire da oggi, lunedì 12 aprile, Ubi Banca passa al gruppo Intesa Sanpaolo. La fusione tra i due istituti di credito è arrivata dopo alcuni mesi di adattamento: i clienti avevano infatti già da tempo ricevuto la comunicazione relativa alla novità. Ubi Banca era nata nel 2007 da un'altra fusione, quella tra Banche Popolari Unite e Banca Lombarda e Piemontese. L'operazione è stata attuata con l'obiettivo di rilanciare gli istituti e comporta una serie di ...

moneypuntoit : ?? Clienti Ubi Banca: cosa cambia, da Iban a conto corrente, dopo la fusione con Intesa Sanpaolo ?? - infoiteconomia : Da oggi Ubi Banca diventa Intesa San Paolo, ecco cosa cambia per i correntisti - GioMelandri : RT @SIAita_: ??Abbiamo imparato tanto dalle competenze e dal grande spirito innovativo di Ubi Banca in questi anni. Oggi questa avventura co… - notiziariofinan : Ubi Banca addio: a partire da oggi entra ufficialmente a far parte del gruppo Intesa Sanpaolo - mbeccantini : #IntesaSanPaolo incorporazione #UBI: è lunedì, piove, i codici che dovevano arrivare via e mail durante l'we non so… -