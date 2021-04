Tutelare l’ambiente è cosa buona e giusta, ma non il fanatismo (Di lunedì 12 aprile 2021) Confessioni di un netturbino. Un netturbino nostalgico, che nel mondo di oggi non si ritrova più. Perché, sì, c’era una volta un mondo migliore. Era meno compatibile, sostenibile, inclusivo ma senz’altro più umano: si tirava avanti con meno social ma più socialità, un municipio significava qualcosa e lo stemma del Comune su un autobus era la testimonianza di una koinè che, chi più chi meno, stava a cuore a tutti. I figli di puttana non mancavano di certo, ma sussisteva come una ingenuità residua, un entusiasmo per la vita di tutti i giorni che ancora profumava e puzzava di vita: fiori a primavera e sudore di lavoro. Neppure il piombo delle bande armate poté restringerci in casa, la voglia di esistere era più forte, la libertà, questa cosa evanescente come l’aria e come l’aria necessaria, la respiravano tutti, da destra e da sinistra, credenti e liberi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Confessioni di un netturbino. Un netturbino nostalgico, che nel mondo di oggi non si ritrova più. Perché, sì, c’era una volta un mondo migliore. Era meno compatibile, sostenibile, inclusivo ma senz’altro più umano: si tirava avanti con meno social ma più socialità, un municipio significava quale lo stemma del Comune su un autobus era la testimonianza di una koinè che, chi più chi meno, stava a cuore a tutti. I figli di puttana non mancavano di certo, ma sussisteva come una ingenuità residua, un entusiasmo per la vita di tutti i giorni che ancora profumava e puzzava di vita: fiori a primavera e sudore di lavoro. Neppure il piombo delle bande armate poté restringerci in casa, la voglia di esistere era più forte, la libertà, questaevanescente come l’aria e come l’aria necessaria, la respiravano tutti, da destra e da sinistra, credenti e liberi ...

Mov5Stelle : Dalla crisi in cui ci ha sprofondato la pandemia si esce soltanto mettendo insieme l’economia con l’impegno a tutel… - TSostenibile : Tutelare l'#ambiente è prioritario per il 54% degli italiani. Per adottare abitudini #sostenibili vogliono informaz… - meridio61 : RT @Mov5Stelle: Dalla crisi in cui ci ha sprofondato la pandemia si esce soltanto mettendo insieme l’economia con l’impegno a tutelare la s… - FPuggini : RT @Mov5Stelle: Dalla crisi in cui ci ha sprofondato la pandemia si esce soltanto mettendo insieme l’economia con l’impegno a tutelare la s… - elisabettap38 : RT @Mov5Stelle: Dalla crisi in cui ci ha sprofondato la pandemia si esce soltanto mettendo insieme l’economia con l’impegno a tutelare la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutelare l’ambiente Giornata mondiale del riciclo, la pandemia non frena la filiera italiana latinaoggi.eu