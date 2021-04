Top Dieci: Carlo Conti scappa da Amici (Di lunedì 12 aprile 2021) Carlo Conti Siamo al no-sense. A pochi giorni dal previsto debutto, e dopo un primo rinvio di sette giorni, Top Dieci cambia collocazione. Il programma passa dal sabato sera al venerdì, a partire dal 23 aprile. Una mossa adoperata per evitare il confronto con Amici di Maria De Filippi, che da settimane macina ascolti monstre. Eppure, tutto era noto da tempo così come, fin dal principio, era prevedibile che, senza controprogrammazione nelle prime puntate, il talent di Canale 5 avrebbe preso il largo (sebbene l’exploit di quest’anno sia davvero sorprendente). Non solo, la modifica di palinsesto arriva dopo che, sabato scorso, Rai1, con una fiction in replica, ha guadagnato qualcosa rispetto alle settimane precedenti. Ma forse proprio la tenuta del genere seriale, diversamente dalle ultime proposte di intrattenimento, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 aprile 2021)Siamo al no-sense. A pochi giorni dal previsto debutto, e dopo un primo rinvio di sette giorni, Topcambia collocazione. Il programma passa dal sabato sera al venerdì, a partire dal 23 aprile. Una mossa adoperata per evitare il confronto condi Maria De Filippi, che da settimane macina ascolti monstre. Eppure, tutto era noto da tempo così come, fin dal principio, era prevedibile che, senza controprogrammazione nelle prime puntate, il talent di Canale 5 avrebbe preso il largo (sebbene l’exploit di quest’anno sia davvero sorprendente). Non solo, la modifica di palinsesto arriva dopo che, sabato scorso, Rai1, con una fiction in replica, ha guadagnato qualcosa rispetto alle settimane precedenti. Ma forse proprio la tenuta del genere seriale, diversamente dalle ultime proposte di intrattenimento, ...

