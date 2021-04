Sparatoria in un liceo del Tennesee, diversi feriti (Di lunedì 12 aprile 2021) Sparatoria in un liceo del Tennessee, diversi feriti. Tra le persone ci sarebbe anche un poliziotto. KONXVILLE (STATI UNITI) – Sparatoria in un liceo del Tennessee nella serata italiana di lunedì 12 aprile. Secondo quanto riportato da La Stampa, un uomo avrebbe esploso alcuni colpi di pistola all’interno della scuola della città di Konxville. I media locali parlano di diversi. Tra e persone anche un poliziotto, anche se non si hanno informazioni più approfondite su quanto successo. Le autorità hanno chiesto ai cittadini di evitare l’area per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Sparatoria in un liceo del Tennessee La Sparatoria, come riportato dai media locali, è avvenuto in un ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 aprile 2021)in undel Tennessee,. Tra le persone ci sarebbe anche un poliziotto. KONXVILLE (STATI UNITI) –in undel Tennessee nella serata italiana di lunedì 12 aprile. Secondo quanto riportato da La Stampa, un uomo avrebbe esploso alcuni colpi di pistola all’interno della scuola della città di Konxville. I media locali parlano di. Tra e persone anche un poliziotto, anche se non si hanno informazioni più approfondite su quanto successo. Le autorità hanno chiesto ai cittadini di evitare l’area per effettuare tutti gli accertamenti del caso.in undel Tennessee La, come riportato dai media locali, è avvenuto in un ...

