Solo 2 positivi su 783 tamponi a Monreale, speranze dallo screening (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono Solo due i tamponi positivi registrati oggi a Monreale su 783 tamponi rapidi eseguiti al mondo della scuola. Un risultato che getta nuove speranze e che conferma la sicurezza degli ambienti scolastici Monrealesi nonostante i piccoli focolai registrati nei giorni scorsi. Il contagio, almeno da quello che dimostrano i dati di oggi, è stato contenuto. In particolare, sono 783 i cittadini, tra studenti, insegnanti e personale ata, che si sono sottoposti al tampone rapido al drive-in dell’ex Mulè. Sono Solo due i positivi registrati, un positivo della scuola professionale e un positivo del mondo scuola. L’incidenza dei positivi in rapporto ai tamponi eseguiti è pari allo 0,27%. Ieri sono stati ... Leggi su monrealelive (Di lunedì 12 aprile 2021) Sonodue iregistrati oggi asu 783rapidi eseguiti al mondo della scuola. Un risultato che getta nuovee che conferma la sicurezza degli ambienti scolasticisi nonostante i piccoli focolai registrati nei giorni scorsi. Il contagio, almeno da quello che dimostrano i dati di oggi, è stato contenuto. In particolare, sono 783 i cittadini, tra studenti, insegnanti e personale ata, che si sono sottoposti al tampone rapido al drive-in dell’ex Mulè. Sonodue iregistrati, un positivo della scuola professionale e un positivo del mondo scuola. L’incidenza deiin rapporto aieseguiti è pari allo 0,27%. Ieri sono stati ...

Advertising

Hinata29276833 : @cclelia2 @dayanesupporter Stiamo sempre lì, altri esperti del settore esprimono pareri positivi su Martina,Martina… - Arandarko : RT @LucaGattuso: In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo al 6,22%.… - GazzChianti : ?? EMERGENZA/COVID - Nuovi positivi al Covid-19, in provincia di Siena sono 64: 20 fra Colle Val d’Elsa e Poggibonsi… - Primonumero : 12 aprile – Zero positivi e 23 guariti, cala il contagio. Una vittima di Campomarino e un solo ricovero… - EnricoGiannell1 : RT @intuslegens: Riaperture «se i dati lo permettono»? E quali sarebbero i dati? L'aumento dei positivi senza aumento di malati? L'aumento… -