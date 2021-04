Smog, sicurezza e mobilità: città italiane bocciate (Di lunedì 12 aprile 2021) Ripresa post Covid: le città diventeranno luoghi più resilienti e sostenibili? Dallo Smog al traffico, il rischio è di non fare tesoro di quanto questo lungo e terribile periodo di convivenza con il virus ha dimostrato: le città possono essere più vivibili se il traffico è meno congestionato e la mobilità più a misura di cittadini. L’obiettivo, dovrebbe essere quello di uscire puliti sia dal Covid sia dallo Smog. Ma stiamo andando in questa direzione? In Italia, con un tasso di motorizzazione che raggiunge punte di 75 auto ogni 100 abitanti, lo Smog non dà tregua e secondo quanto emerso dalla campagna Clean Cities di Legambiente, nelle città italiane il Pm10 è fuori controllo e da nord a sud si continuano a superare i limiti di legge. Inquinamento ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) Ripresa post Covid: lediventeranno luoghi più resilienti e sostenibili? Dalloal traffico, il rischio è di non fare tesoro di quanto questo lungo e terribile periodo di convivenza con il virus ha dimostrato: lepossono essere più vivibili se il traffico è meno congestionato e lapiù a misura di cittadini. L’obiettivo, dovrebbe essere quello di uscire puliti sia dal Covid sia dallo. Ma stiamo andando in questa direzione? In Italia, con un tasso di motorizzazione che raggiunge punte di 75 auto ogni 100 abitanti, lonon dà tregua e secondo quanto emerso dalla campagna Clean Cities di Legambiente, nelleil Pm10 è fuori controllo e da nord a sud si continuano a superare i limiti di legge. Inquinamento ...

Smog, sicurezza e mobilità: città italiane bocciate Adnkronos Smog, sicurezza e mobilità: città italiane bocciate Con le città italiane ancora lontane dagli obiettivi di mobilità e sicurezza fissati al 2030, le risorse europee sono l’opportunità per avviare il cambiamento, un’occasione che non possiamo sprecare.

