Sky | ipotesi su futura struttura del pacchetto Calcio

In seguito all'assegnazione ufficiale a DAZN del pacchetto primario relativo alla trasmissione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024 (che prevede 7 partite in esclusiva per ogni turno e 3 in condivisione), la rivale Sky sarebbe molto interessata ad acquisire il pacchetto 2, per il quale avrebbe già presentato un'offerta che però non ha convinto l'assemblea di Lega. La partita non è certamente terminata e così l'emittente satellitare avrebbe optato di rivolgersi dritta agli abbonati, informandoli sul modo in cui si svilupperà la propria offerta a partire dalla prossima stagione di Calcio e in maniera dettagliata sui contenuti riguardanti il pacchetto 'Sky Calcio'. Stando a quanto riportato da 'Calcio&Finanza', l'azienda Sky, guidata da Maximo Ibarra, ...

