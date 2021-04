Professor Vaia: «De Rossi e moglie Inzaghi? Malattia presa in tempo» (Di lunedì 12 aprile 2021) Francesco Vaia, direttore dell’Ospedale Spallanzani di Roma, ha rassicurato sullo stato di salute di Daniele De Rossi e della moglie di Simone Inzaghi Francesco Vaia, direttore dell’Ospedale Spallanzani di Roma, ha rassicurato sullo stato di salute di Daniele De Rossi e Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Gr Parlamento. «Nei pRossimi giorni potranno andare a casa. Avevano bisogno di ricovero ma sono due persone giovani e la Malattia è stata presa per tempo, quindi sono riusciti a sconfiggerla abbastanza rapidamente». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Francesco, direttore dell’Ospedale Spallanzani di Roma, ha rassicurato sullo stato di salute di Daniele Dee delladi SimoneFrancesco, direttore dell’Ospedale Spallanzani di Roma, ha rassicurato sullo stato di salute di Daniele Dee Gaia Lucariello,di Simone. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Gr Parlamento. «Nei pmi giorni potranno andare a casa. Avevano bisogno di ricovero ma sono due persone giovani e laè stataper, quindi sono riusciti a sconfiggerla abbastanza rapidamente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : 'De Rossi e la moglie di Inzaghi stanno bene, presto torneranno a casa': 'De Rossi e la moglie di Inzaghi stanno be… - kohynorcheto : Il nostro 'Sputnik V' sarà ricevuto da volontari in Italia - come parte della sperimentazione dell'efficacia dei va… - infoitsport : Daniele De Rossi ricoverato per Covid, parla il professor Vaia: come sta adesso - solonapoli24 : Daje` Danie` #DeRossi,Il professor Vaia: 'Potrebbe anche essere dimesso la settimana prossima e proseguire la terap… - zazoomblog : Daniele De Rossi ricoverato per Covid parla il professor Vaia: come sta adesso - #Daniele #Rossi #ricoverato… -