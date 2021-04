Pensioni maggio 2021 in anticipo: ecco le date di ritiro degli assegni (Di lunedì 12 aprile 2021) Anche per la prossima mensilità, i pagamenti relativi agli assegni Pensionistici del mese di maggio 2021, avverranno in anticipo. Ad annunciare le date di ritiro degli assegni Pensionistici, è stata l'ordinanza n.740 del 12/02/2021 emessa dalla Protezione Civile. «Allo scopo di consentire a Poste Italiane la gestione dell'accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l'emergenza Covid, salvaguardando i diritti dei titolari della prestazione medesima». Questo è quanto stabilito dall'ordinanza firmata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 12 aprile 2021) Anche per la prossima mensilità, i pagamenti relativi aglistici del mese di, avverranno in. Ad annunciare ledistici, è stata l'ordinanza n.740 del 12/02/emessa dalla Protezione Civile. «Allo scopo di consentire a Poste Italiane la gestione dell'accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l'emergenza Covid, salvaguardando i diritti dei titolari della prestazione medesima». Questo è quanto stabilito dall'ordinanza firmata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, ...

