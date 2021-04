Outriders | la patch non ha corretto il bug che fa scomparire l’inventario | i fan sono inferociti – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 12 aprile 2021) Nonostante il pronto intervento di People Can Fly, l’ultimadinon hail bug che fal’intero inventario, facendo inferocire i fan.. Nonostante il pronto intervento di People Can Fly, i giocatori distanno avendo una marea di inconvenienti. I problemi ai server prima e dei fastidiosi bug adesso stanno flagellando questa sorprendente esperienza. Se al danno si aggiunge la beffa, la situazione dista diventando piuttosto complessa. Nonostante le premesse, infatti, l’ultimadinon hail bug che fal’intero inventario, facendo inferocire ancora di più i giocatori. In … Notizie giochi PlayStation 4 L'articolo ...

Nel caso in cui foste ancora indecisi sull'acquisto vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del gioco , e naturalmente di aspettare l'uscita della prossima... bug che vi ripuliscono l'inventario ecorrettive che hanno abbassato i valori di alcune abilità specifiche. Vi avevamo anche detto chenon è un Game as a Service come Destiny, anzi ...Nonostante il pronto intervento di People Can Fly, l'ultima patch di Outriders non ha corretto il bug che fa scomparire l'intero inventario, facendo inferocire i fan.. Nonostante il pronto ...Sembra che il lancio difficile di Outriders sia stato solo l'inizio dei suoi problemi, visto che diversi utenti sostengono che l'ultima patch ha fatto perdere quasi 100 ore di progressi all'interno ...