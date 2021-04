Moto | torna Marquez;Bradl lo vede già sul podio in Portogallo

(Di lunedì 12 aprile 2021) "Non so se sarà in grado di vincere il titolo, è impossibile parlarne ora. Ma non èto per stare in mezzo al gruppo, di questo ne sono sicuro". Parola di Stefan Bradl, l'uomo che ha preso le ...

Advertising

willchase91 : @copyofacopx INFATTI HAHAH io nei primi venti minuti del primo episodio sono morta. spiegano la sua storia, conosce… - maurotiger58 : @corsedimoto @MotoGP @yamaharacingcom Marquez non e' stupido,se torna e' perche' in perfetta forma ...una volta rip… - come_la_moto : @Monkey_I_Am_20 Torna uomo per GESOOOO CRESTOH - DarioSegreto_ : @LucaCiardi1977 @come_la_moto @LaVersioneDiCe E chi torna? - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Marc Marquez torna a Portimao: 'Ho l’ok dei medici, 9 mesi difficili') è stato pubbli… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto torna

ANSA Nuova Europa

"Non so se sarà in grado di vincere il titolo, è impossibile parlarne ora. Ma non è tornato per stare in mezzo al gruppo, di questo ne sono sicuro". Parola di Stefan Bradl, l'uomo che ha preso le ...Giovedì la conferenza stampa e gli appuntamenti con i media, poi da venerdì siin pista con le due sessioni di prove libere, sabato qualifiche e domenica la gara dopo il warm - up mattutino. L'...Mentre impazzano le offerte della Mi Fan Festival su eBay, vi informiamo che il portale ha deciso di arricchire le sue tornate di offerte, lanciando una nuova promozione a tema auto e moto, che va a ...(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Non so se sarà in grado di vincere il titolo, è impossibile parlarne ora. Ma non è tornato per stare in mezzo al gruppo, di questo ne sono sicuro". Parola di Stefan Bradl, ...