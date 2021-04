Malika | cacciata di casa perché lesbica | arriva la solidarietà di Fedez ed Elodie

fattoquotidiano : Malika, la procura indaga per violenza domestica: la 22enne cacciata di casa e minacciata dai genitori perché lesbi… - HuffPostItalia : La procura di Firenze indaga sul caso di Malika, cacciata di casa perché gay - DarioNardella : La storia di Malika, cacciata dai genitori perché ama una persona dello stesso sesso, è a dir poco vergognosa. È fo… - 014pelletterie : RT @Misurelli77: Malika, la procura indaga per violenza domestica: la 22enne cacciata di casa e minacciata dai genitori perché lesbica Ecco… - morenoAlmare : Castelfiorentino, Malika cacciata di casa: «Tanti intorno a me, ma andrò via dalla Toscana» -

Anche Fedez ed Elodie scendono in campo per dare solidarietà aChalhy , la ragazza di Firenzedi casa dalla famiglia perché omosessuale. Il rapper le ha dedicato una storia attaccando ancora il senatore Pillon e chi difende la famiglia ...E arrivata a oltre 27mila euro in pochi giorni la raccolta di fondi online lanciata dalla cugina per, la 22enne di Castlefiorentino (Firenze) che ha reso noto di essere statadi casa dopo aver rivelato di aver una relazione con un altra donna. E quanto si spiega da piattaforma di ...“Il rapporto con i miei era diventato tossico e non mi faceva bene. In questi ultimi tre giorni ho ricevuto un messaggio da mio padre: non pensavo di arrivare questo punto, grazie”. Quest’ironia a Mal ...E’ arrivata a oltre 27mila euro in pochi giorni la raccolta di fondi online lanciata dalla cugina per Malika, la 22enne di Castlefiorentino (Firenze) che ha reso noto di essere stata cacciata di casa ...